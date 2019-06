Õhkbatuutidega teenust pakkudes peab olema tagatud ohutus

· taga batuudil hüppajate üle alati täiskasvanu järelevalve, et koheselt reageerida tekkinud probleemidele (ootamatu batuudi tühjenemine, tugev tuul, vihm jne) ja kontrollida batuudil hüppamise reeglite järgimist.

· ära koorma batuuti üle - batuudile võib minna hüppama vaid niipalju lapsi, kui tootja on sinna hüppama lubanud. Reeglid vanuse, pikkuse ja hüppajate arvu kohta on tootja seadnud ohutuse tagamiseks;

Viimastel aastatel on väga populaarne erinevatel suveüritustel pakkuda lastele õhkbatuudil hüppamist. Et hüppamine oleks ohutu, tuletab Amet meelde õhkbatuudi paigaldamise ja kasutamise põhinõuded:

Lapsevanemal soovitame avalikul üritusel jälgida, millistele batuutidele nad lapsed hüppama lubavad - näiteks kas õhkbatuut on igast küljest kinnitatud, millisele pinnasele on õhkbatuut paigaldatud, kas batuut on märgatavalt ülekoormatud.