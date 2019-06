Kirikumuusika festival jõuab ka Järvamaale

27. juunist - 14. juulini astuvad üles Raplamaa suuremates ja väiksemates kirikutes väljapaistvad Eesti solistid, ansamblid ning väliskülalised. Oodatud on bariton Massimiliano Viapiano Itaaliast, kes esineb kuulsate Argentiina tangodega 9.07 Vahastu kirikus koos Eesti tipp-muusikutest koosneva kammeransambliga. Itaalia baritoni kuuleme laulmas veel 13.07 Vigala krikus koos Pille Lille ja Rahvusvahelises Rapla suvekoolis osalevate lauljatega. Eesti kuulsaim viiuldaja Anna-Liisa Bezrodny on kodumaal ja esineb koos kammerorkestri ning külalistega Norrast, Saksamaalt ja UK-st Euroopa galal Rapla kirikus 11.07. Kõik väliskülalised on juhendamas lauljate ja keelpillimängijate rahvusvahelist suvekooli, mis toimub juba kümnendat korda. Lauljaid on õpetamas lisaks ka Pille Lill ning Monika Hauswalter Saksamaalt.