Sündis seitse Eesti rekordit. «Pole just palju, kui eelmise aasta rekordiga võrrelda, kuid heameelt teeb see, et neist neli tegid SK Vargamäe noored,» ütles Ahti Uppin. 12aastane Emma Kiviranna nimel on kolm rekordit vanuseklassis U13 (kaaluklassis kuni 55 kg) nii rebimises, tõukamises kui ka kogusummas.