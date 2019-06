Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Märtsis tuli avalikuks, et Väätsa prügila suurim omanik, Türi vald, plaanib oma aktsiapaki enampakkumisele panna. Kaasaktsionärid Järva vald ja Paide linn olid sellest käigust üllatunud ja soovisid koos Türi vallaga arutada, kas see on ikka õige samm. Märtsi istungil, kui teema oli Türi vallavolikogus arutusel, otsust vastu ei võetudki.

Nüüd on kolme omavalitsuse juhid teemat arutanud, kuid ühist keelt pole leidnud ja täna asuvad ka Türi vallavolinikud prügila aktsiate müüki uuesti arutama.



* Tänavu suvel on Järvamaa õpilasmalevatesse ennast sisse seadnud 241 noort, kellest üle saja töötab Järva valla rühmades. Järva vallavalitsuse noorsootöö spetsialist Triin Konrad sõnas, et tung on olnud tõesti suur: tööle hakkab 109 noort.



* Sel nädalal võttis osaühing 3Park Paides Peetri pargis ette madalseiklusraja ehituse, mis loob kogu perele võimaluse puude vahel ronida ning oma osavust ja julgust proovile panna.



* Paide Sookure lasteaed võttis sel suvel ette laiaulatusliku küttesüsteemi uuenduse. 30 aastat vanu soojatorusid ja radiaatoreid välja vahetada on hädavajalik, sest need lekkisid ja lasteaia pere hoidis hinge kinni, et midagi hullemat ei juhtuks.



* Aastaid kesklinnas paidelaste kõhtu täitnud kiirtoidukoht Peatus sulgeb uksed, sest omanik otsustas selle maha müüa. Uus omanik juba tegutseb. Kiirtoidukoha Peatus omaniku, paidelastele aastatega tuttavaks saanud Kurre Ehrnsteni selgitusel oli müügi põhjus eeskätt asjaolu, et ta tahtis keskenduda rohkem Pizzakioskile. «Peatus oli jäänud kõrvaltegevuseks ja see ei tasunud ennast ära,» sõnas ta.



* Albu rahvamajas olnud Albu Cupil osales 92 tõstjat, neist 22 neidu, mis on SK Vargamäe vanemtreeneri Ahti Uppini teada 21. sajandil Eestis korraldatud tõstevõistluste osalejarekord. «Eelnevalt registreeris end 105 tõstjat. Lootsin, et 100 tuleb võistlema, kuid võta näpust,» lisas ta.