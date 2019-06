Discgolfarid võistlesid uuenenud Paide Ülejõe discgolfirajal

Harrastajates näitas parimat tulemust Kaisa Leesment, kes lõpetas tulemusega +5. Talle kaotasid vaid ühe punktiga Roman Zarovski, Tanel Puss ja Riivo Tsõpp. Punktide vaatamisel selgus, et parema mängu on teinud siiski Roman Zarovski, kes võitis teise koha ja kolmanda kohaga pidi leppima Tanel Puss.

Peale kolmandat etappi juhub Eliitklassis Raido Kangur 284 punktiga, teine on Jüri Karus 251 punktiga ja kolmas Janel Palm 238 punktiga. Edasijõudnute seas juhib Sven Aarma 264 punktiga, teine on Jan Seire 258 punktiga ja kolmas Ivar Kald 250 punktiga. Harrastajates hoiab kindlat esikohta Kaisa Leesment 277 punktiga, teine on Raido Verkmann 266 punktiga ja kolmas Roman Zarovski 260 punktiga.