U16 ja U14 Eesti meistrid selguvad Rakveres

Võistluste algusaeg on laupäeval kell 13.

U14 vanuses tulevad starti paljud noored kergejõustiklased, kelle senised suurimad võistlused on olnud TV 10 Olümpiastarti etapid. Nii on stardis hiljuti sarja finaaletapil nooremate poiste mitmevõistluses triumfeerinud Sten Erik Iir (Tartu SS Kalev), kes osaleb Rakveres 80 m tõkkejooksus, kolmikhüppes, odaviskes ja kettaheites.

Kohal on ka TV 10 Olümpiastarti finaali nooremate tüdrukute mitmevõistluse võitja Marta Ründva (Saue KJK), kes võitleb Eesti meistritiitli eest 400 ja 600 m jooksudes, kaugushüppes ja kolmikhüppes.

U16 sportlased on samuti enamjaolt TV 10 Olümpiastarti taustaga ja mitmed selle vanuseklassi noored on juba saavutanud silmapaistvaid tulemusi. Kohal on mitmeid Eesti noorterekordeid püstitanud Liisa-Maria Lusti (Audentese SK), kellelt võib nädalavahetusel oodata häid tulemusi kõrgushüppes ja kaugushüppes.