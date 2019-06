Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Eesti Energia on hädas Järva vallas Mägise külas asuva loomakasvatajaga, kes ei ole mõnda aega täitnud lepingust tulenevaid kohustusi ja on jätnud arved maksmata. Eesti Energia kaalub võrguühenduse katkestamist, aga sellisel juhul võivad loomad sattuda eluohtlikku olukorda.

* Türi ühisgümnaasiumi direktorina asub augustis tööle seni Järvamaa arenduskeskust juhtinud Katrin Puusepp. Katrin Puusepp sõnas, et kui kaks aastat tagasi Türi ühisgümnaasiumile direktorit otsiti, mõtles ta samuti, et see oleks huvitav ja proovikive pakkuv töö, kuid ei julgenud toona nii suurt elumuutust ette võtta.