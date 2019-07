Kuidas auto suvereisideks ette valmistada?

Paide esinduse järelteeninduse juhi sõnul on igal autoomankul võimalik lihtsaid põhimõtteid jälgides valmistada enda auto reisiks ette nii, et see ei tooks reisiseltskonnale ebameeldivaid üllatusi tühjade rehvide või õlivahetuse alarmi näol. Samas võib ka reisil olles rehvi puruks minna või mõni muu probleem tekkida, kuid ka nendeks juhutudeks saab sageli juba enne reisile minekut valmistuda.

1. Kontrolli vajalike vedelike taset

Tavapärasest pikem kilometraaž, maastik või teine temperatuur võivad auto erinevate vedelike taset mõjutada teisiti kui igapäevast marsruuti sõites. “Kindlasti tuleks enne reisi kontrollida auto õlitaset ja vajadusel õli enne reisi välja vahetada. Õli on ainus vahend, mis auto mootorit seestpoolt “peseb” ja kaitseb ning see pole võimalik, kui õli on vana ja mustust täis,” paneb Paul autoomanikele südamele.

Samuti võiks Pauli sõnul kontrollida ka muid vedelike tasemeid - näiteks pidurivedelikku ja aknapesuvedelikku, mida tasuks ka kaasa varuda, juhul kui reis kulgeb läbi tolmuste kruusateede. “Kui vähegi võimalik, võiks kindluse tagamiseks panustada ka jahutusvedeliku ja aku kontrolli,” märgib Paul.

2. Hangi rehvivahetuseks vajalikud vahendid

“Looduses ringi sõitmine või rehvirõhu ülekuumenemine palava ilmaga võib tekitada vajaduse tundmatus kohas rehvi vahetada. Kuna lähim rehvivahetuskoht võib jääda kaugele ja ka puksiiri väljakutsumine võtab aega, tasub rehvivahetuse vahendid ise kindlasti kaasa võtta ja pakkida lisaks varurattale kaasa ka rehviparandusvaht, mis on väiksemate vigade korral suureks abiks,” kirjeldab Paul ja lisab, et pagasiruumis tulevad kasuks ka tungraud ja puksiirköis.

3. Veendu, kui suure täismassiga tohid sõita

Kuna üha enam kohtab ka Eestis auto taha kinnitatavaid haagissuvilaid, soovitab Paul enne sellist reisimisviisi siiski veenduda, et auto ei oleks üle koormatud. “Kuna autos on ilmselt nii palju reisijaid koos oma reisivarustusega, tuleks kindlasti auto käsiraamatust järgi vaadata, mis on auto maksimaalne täismass ja seda täiendava koormusega mitte ületada,” rõhutab ta. Nii näiteks võib ainuüksi linnamaasturi täismass olla nii suur, et B-kategooria juhilubadega sõitjal pole võimalik talle enam haagissuvilat taha haakida. Kui on aga teada, et auto pole ülekoormatud, võib lasti raskust arvestades rehvirõhku sellele vastavaks reguleerida, sest nii on võimalik vähendada kütusekulu ja ka rehvid kuluvad vähem.

4. Ära unusta turvavarustust ka rendiautos

Ka siis, kui sõiduks on valitud hoopis rendiauto või matkabuss, ei tohiks Pauli sõnul unustada turvavarustuse kontrolli ja laste ning loomade sõidutamiseks vajalikku erivarustust. “Uute autode eeliseks on erinevad hoiatusmärguanded, mis annavad juhile kohe teada kui turvavarustus ei toimi nii nagu peab. Vanemate sõidukite puhul neid andureid aga sageli pole ja nii tuleks enne sõiduki rentimist kindlaks teha, et kõik toimib nii nagu peab,” soovitab Paul. Samuti ei tohiks ka puhkusele sõites unustada lastele ja lemmikloomadele vajalikku turvavarustust.

5. Ole võõras tanklas tähelepanelik