1. augustist muutuvad rongisõidu hinnad

„Rongipiletite hinnad tõusevad keskmiselt viie protsendi ringis. Enamasti tähendab see, et piletihinnale lisandub 10-30 senti, seejuures jäävad loomulikult kehtima Elroni pakutavad soodustused,“ selgitas Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo. „Muudatuse ulatus võib erineda sõltuvalt sellest, milliste peatuste vahel või millise rongiga sõidetakse – mõnel pool on hinnatõus suurem, kuid on ka hindu, mis jäävad samaks. Endiselt on kõige soodsam rongipilet soetada veebist, kus üksikpiletid on 15% soodsamad.“

Osadel suure nõudlusega ekspressväljumistel hakkab kehtima mõnevõrra kõrgem piletihind.

„Sarnaselt bussidele võivad alates 1. augustist ekspressrongide hinnad erineda sõltuvalt sellest, kui suur on nõudlus. Enamasti tähendab see, et hinnad on odavamad nädala sees ning kallimad eelkõige reede ja pühapäeva pärastlõunal. Tavaronge muudatus ei puuduta, et soodsad sõiduvõimalused oleks tagatud igal ajal. Sügisel plaanime pikemaid sõite tegevatele püsireisijatele mõeldes ja üldisemalt veebist piletiostmise soodustamiseks ka kümne korra piletite kasutuselevõttu, mille puhul samuti ei oleks sõidukorra hinnas eri nädalapäevadel erisusi,“ tõi esile Elroni müügi- ja arendusjuht Ronnie Kongo.

„Peame nõudlusest sõltuvate hindade kasutuselevõttu vajalikuks, et tagada mugavamad sõiduvõimalused tipptunni väljumistel. Meil on siiralt kahju, et osadel pikematel reisidel ei ole kõigil reisijatel alati võimalik istekohta leida, kuid leevendust toovad uued rongid, mis saavad teenindama hakata loodetavasti kolme aasta pärast. Rõõmu teeb, et valitsus uute rongide ostuotsuse tegi, seega saame tulevikus ka reisijate ootustele paremini vastata,“ sõnas Kongo.

„Hinnatõusul on mitmeid põhjuseid. Peamine põhjus on eelmisel aastal järsult tõusnud taristu kasutustasud, mis tähendas reisirongiliiklusele ligi veerandi võrra kulude kasvu. Loomulikult ei olnud meil võimalik nii suurt kulude tõusu korraga piletihindadesse edasi kanda, osaliselt tuleb seda teha nüüd. Samuti avaldab olulist mõju ka üldine kulude kasv, mis võrreldes 2017. aastaga, kui Elron viimati hinda tõstis, on olnud märgatav. Täiendav piletitulu tagab rongiliikluse jätkusuutlikkuse ning võimaldab tihendada ka sõiduplaani – selleks aastaks lisasime ronge nii Tartu, Rapla kui ka Viljandi liinile, kuhu ekspressrongiga saab nüüd vähem kui kahe tunniga. Aasta lõpus lisandub veomahtu veelgi, näiteks plaanime lisada sõiduplaani täiendava Narva ekspressreisi.“