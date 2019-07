Saab küsida toetust regionaalsete kompetentsikeskuste arendamiseks

„Fookuses on valdkonna arengut toetavad teadus- ja arendustegevused, rakendusuuringute läbiviimine ja kompetentsikeskuste rahvusvahelistumise toetamine. Samuti toetame koostööd regionaalsete ettevõtjatega, et uudsetele toodetele innovaatilisi lahendusi välja töötada,“ selgitas riigihalduse minister Jaak Aab meetme suunitlust.

Põhitegevuste taotlusvoor on avatud kuni 2019. aasta 11. septembrini ja koostööprojektide voor ettevõtjatega on avatud kuni 2021. aasta 22. veebruarini.

Maksimaalne toetuse summa põhitegevuste taotlusvoorus taotleja kohta on 860 000 eurot ja maksimaalne toetus määr on 80%. Koostööprojektide maksimaalne toetuse summa taotleja kohta on 300 000 eurot, minimaalne toetus projekti kohta on 100 000 eurot ja maksimaalne toetuse määr on 85%. Projektide kulude abikõlblikkuse lõppkuupäevaks on 2023. aasta 31. august.