Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Juuli kolmel esimesel päeval kutsub kaitsevägi noormehi üle Eesti ajateenistusse. Järvamaalt läksid esimesed kutsealused aega teenima juba eile. Nende seas oli ka kümme Paide gümnaasiumi vilistlast, kel tekkis võimalus osaleda kaitseministeeriumi projektis «Klassiga ajateenistusse». Nemad alustavad teenistust esimeses jalaväebrigaadis Tapal.

* Türi linn tähistab täna, 2. juulil 93. aastapäeva kümnenda kohvikute päevaga. Tegutseb 19 kohvikut koduaedades ja õuedes üle linna, mida on eelmise aastaga võrreldes vähem. Türi valla avalike suhete juht Merle Rüütel sõnas, et osavõtjate arv on väiksem seetõttu, et 4.–7. juulil on suur laulu- ja tantsupidu. «Nii mõnigi on öelnud, et tuleb järgmisel aastal kindlasti uuesti,» märkis ta.

* Paide ja Türi tervisekeskuses on ehitustööd lõpule jõudnud. Hooned on peaasjalikult valmis, puudu on veel mööbel. Lisaks tuleb tegevusluba taotleda ja arste ootab ees perearstikeskusse kolimine. Need toimetused jäävad peamiselt augustisse.

* «Tuleb!» hõiskab keegi paarisajast inimesest, kes on laupäeva hommikul kell kümme kogunenud Ambla külaplatsile tervitama XXVII laulu- ja XX tantsupeo «Minu arm» tule tulemist Järvamaale.

Puude vahelt ongi näha soomukit, mis toob tule Lääne-Virumaalt Tapalt meie maakonda.

Tapa vallavanem Riho Tell ütleb järvalastele, et kui selline masin kellegi koju sõidab, siis enamasti ei tähenda see midagi head, vastupidi – inimesed vajavad sõdurite kaitset. «Täna on see aga sõpruse märk,» sõnab ta.

* Läinud reedel oli tänavakorvpallisarja «Paide suvi» teine osavõistlus. Kui noori oli vähem kui avaetapil, siis mehi tuli mängima jälle rohkem.