Kaks koostöölavastust: Paide Teater avaldab uue hooaja plaane

Kui aasta tagasi teadsid Paide Teatri peatsest avamisest mõned Järvamaa inimesed, siis esimese hooaja viie uuslavastusega on noor teater leidnud endale kindla koha Eesti teatrikaardil. Aastat alustati õuduslavastusega „Koletis“, mis oli teatri näitleja Kirill Havanski sooloprojekt. Järgmisena toodi publiku ette avalavastus „Kaitseala“, mis oma uudsuses ja vahetuses pälvis palju positiivset tagasisidet nii kriitikutelt kui publikult. Detsembris mängiti noorele vaatajale lavastust „Õlest mees õue all“ ning maikuus kohtuti Eesti tulevikuga — tänaste gümnasistidega — Vargamäe muuseumis, kus lavastusega „Motivatsioonikoolitus- Kuidas kaevata kraavi?“ küsiti, kuidas seada eesmärke nii, et need ei jääks ainult unistusteks. Juulikuus esietendub hooaja viimane lavastus “Eesti jumalas”, mille raames kutsub teater inimesed kokku Vargamäe heinamaale, et otsida üheskoos Eestile uut lootust.

„Esimest aastat ei olnud pikalt võimalik ette valmistada. Teater avati ja trupp tuli Paidesse 1. augustil, seega paljud plaanid täpsustusid tegemise käigus. Nüüd — aastase kogemustepagasi võrra rikkamana — on sügisele rahulikum vastu minna. Enim julgust annab see, et tunneme inimesi meie ümber — meie kogukonda,“ ütleb teatrijuht Harri Ausmaa. „Paide Teatri logo on avatud ring, mis sümboliseerib avatust mõtetele ja inimestele. Seetõttu on meil hea meel, et teatri teisel hooajal saame kaasata oma tegemistesse koostööpartnereid ja rohkelt külalisi.”

Septembris ja oktoobris mängib teater taas avalavastust „Kaitseala“. Näiteks 12. ja 13. septembril kohtuvad etendajad publikuga Eesti Teatri festivalil Draama 2019. Ühes uue kooliaastaga ootab teater kõiki koole taas Vargamäele, et mängida lavastust „Motivatsioonikoolitus- Kuidas kaevata kraavi?“. Novembri keskel jõuab publiku ette sügise esimene uuslavastus. Paide Teatri ja Sõltumatu Tantsu Lava (STL) koostöös toovad näitleja Ursel Tilk ning Belgia tantsija ja etenduskunstnik Lore Borremans vaatajate ette lavastuse „Between dreams and drowning“. Lavastuse pealkirjast ei tasu heituda — keel ei saa sel korral takistuseks, sest uuritakse armumise ja armastuse kirevat maailma, mis keelebarjääre teatavasti ei tunne.

