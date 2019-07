Järvamaa krossineiu lõi fännide jaoks toetusklubi

„Kuna maailmameistrivõistluste etappidel osalemine nõuab suuri kulusi, siis tiimikaaslasest inspireerituna otsustasin ka luua oma CLUB25,“ kirjutab ta. „Tänu sellele on sõpradel ja fännidel võimalus mind minu tegemistes toetada ja aidada minul seeläbi jõuda paremate tulemusteni.“

Tallinna ülikoolis kehakultuuri õppiv Kadri Ehamäe tunnistas, et veel eelmisel aastal oli tema tulevik motokrossi osas veel üsna tume. Neiu pidas plaani sõita edasi vaid oma lõbuks. „Juhtus aga nii, et aprilli lõpus sain Tanel Leokilt pakkumise liituda tema tiimiga Johnny Bloom’s A1M Husqvarna motorsport team. Tänu sellele anti mulle võimalus kaasa sõita kõik MMi etapid ning kõik sõidud, mis Eestiski,“ selgitas ta. „Tiimi poolt anti mulle varustus ja tehnika, kuid võistlus- ja treeningkulud tuleb mul endal ise maksta.“

Ehamäe ütles, et tiimiga liitumine tähendas seda, et ta pidi töölt ära tulema. „Muidu poleks mul olnud võimalik igal nädalavahetusel võistluste tõttu eemal olla ja/või siis nädalate kaupa välismaal võisteldes töölt puududa,“ sõnas ta.

Suvi toob koolitöösse vaheaja ja Kadri Ehamäe püüab paremate treeningtingimuste nimel olla rohkem Türil. Võistlus- ja treeningkulude maksimiseks võtab ta aegajalt siiski ette juhutööd Tallinnas, näiteks on mõnel üritusel baaridaam. „Seetõttu on ajagraafik päris tihe ja kahjuks jäävad ka trennid mõnikord tahaplaanile,“ ütles ta. „CLUB25 kaudu üritakski toetajaid juurde saada, et oleks võimalik rohkem keskenduda treeningutele ja võistlustele.“ (JT)