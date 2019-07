Imavere noored kihutavad krossi ka väljaspool rada

Paide politseijaoskonna välijuhi Valdur Mõttuse ütlust mööda on probleem selles, et inimesed ei vea krossimootorrattaid ja ATVsid haagisega, vaid sõidavad kohale mööda tavateid. «Meile on tulnud arvukalt teateid, et selle krossiraja ümbruses liigub väga palju registreerimata numbrimärgiga sõidukeid. Enamasti on need kas ATVd või krossimootorrattad. Samuti puudub paljudel juhtidel turvavarustus ja ka juhtimisõigus,» selgitas ta.