Nelja aastaga nullist meistriliigasse

Credit24 Balti liigas palliv TalTechi võrkpallivõistkond on järgnevaks hooajaks löönud käed 18aastase Järvamaa tõusva tähe Sten Perillusega. TalTechi abitreeneri ja mänedžeri Uku Rummi ütlust mööda on see täiesti kindel. «Jah, vastab tõele, oleme Steniga käed löönud,» sõnas ta.