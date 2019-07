Kauplus-ladu annab lootust soodsa hinnaga Rootsi, Soome ja Inglismaalt pärit mööblile

Kauplus-lao üks eestvedaja Markko Põld ütles, et kui Paides Pärnuvälja teel on neil ladu olnud juba aastaid, siis kauplusena avasid nad oma ruumid ostjatele tõesti alles sel kevadel. „Läinud on hästi, tõusvas joones,“ kinnitas ta. „Iga nädala, iga kuuga tuleb ostjaid üha juurde. Inimesed tulevad ja vaatavad. Nad leiavad siit mööblit, nad leiavad siit erinevaid majapidamistarbeid.“