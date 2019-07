Ilmselt oleks armas, kui laps oma esimesel koolipäeval pahandaks, et asjad koolis on valesti korraldatud, ja hakkaks õpetama õpetajaid. Kui aga riigikogu liige oma esimesel päeval ja esimese mulje peale parlamendist hakkab tegema etteheiteid selle tööle ja kirjutab sellest pika loo, on see totter.