Laulu- ja tantsupüha sai punkti

XXVII laulupeo peadirigent Peeter Perens ütles pärast kontserti, et ilusamat pidu kui lõppenud juubelipidu on raske ette kujutada. «Ühendkoori ees seista on ülev ja väga vastutusrikas ning ma tundsin kohustust iga teose õnnestumise ees. Kõik, mis täna toimus, oli nii liigutav ja ma olen tohutult tänulik kõigile, kes andsid oma panuse selle õnnestumisse,» rääkis Perens.

Perensi kontserdijärgsed emotsioonid ja tänu olid suunatud ka ilmataadile ning kõikidele lauljatele ja muusikutele, kes kinkisid lavalt eesti rahvale väga ilusad esitused. «Pärt Uusberg ütles paar päeva tagasi, et me oleme oma muusikaga võimelised ilma parandama.» Neid sõnu kinnitas fakt, et kui veel reedeõhtuses proovis said lauljad tõsise vihmavalingu osaliseks ja hilisõhtule kavandatud kontserdi läbimäng otsustati ära jätta, et peolised saaks minna riideid vahetama ning sooja tuppa, siis laupäev ja pühapäev möödusid sajuta ja pigem päikesepaistelise ilmaga.