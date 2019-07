U23 koondises võistleb Euroopa meistrivõistlustel ka Kert Piirmäe

Koondise juht Erki Nool loodab noortelt kohta lõppvõistlusel ja usub, et mitmed sportlased on võimelised ka üllatama. "Enamik koondislasi peaks lõppvõistlusele saama. Johannes Ermi näol on meil ka üks pretendent kuldmedalile. Loodan, et saame vähemalt ühe medali ja vähemalt neli-viis finaalikohta. Kõik on sellises vanuses, et võivad üllatada, võistkonna valmisolek tundub olevat hea ja kui vaadata selle hooaja tulemusi, siis miks mitte ka suuri üllatusi oodata. Hans-Christian Hausenberg näiteks pole ehk hetkel kaugushüppes favoriit medalile, aga kaugushüpe on selline ala, et kui tuleb hästi välja, siis võid väga kõrge koha saada," analüüsis Nool koondise võimalusi EMil.