Kert Piirimäe jõudis EMil isikliku rekordiga lõppvõistlusele

Johannes Treiel sai 110 m tõkkejooksu esimeses eeljooksus ajaga 14,46 neljanda koha ja pääses poolfinaali. Poolfinaalid joostakse reedel kell 17.41. "Parandamisruumi on. Kohtunikel oli natuke segadust, mistõttu me pidime kauem ootama ja võib-olla närvitsesin seetõttu veidi üle. Aga homme on uus päev, start ei olnud mul täna kõige parem ja usun, et ses osas annab homme jooksu parandada," ütles Treiel. 100 m tõkkejooksu eeljooksus osalenud Kreete Verlin kahjuks kukkus ning finišisse ei jõudnud.