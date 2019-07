Maksimarketis ei pea enam kotist prille otsima

Paide Maksimarketi juhataja Tiiu Lunts ütles, et nende auplusesse jõudud 73 uuel kärul on sügavamad nutipuldi pesad, kus pult nii hõlpsalt välja ei tule. Samuti on ostukärude käepideme küljes luup. "Oleme märganud, et inimesed otsivad sageli poes kaubalt teabe lugemiseks prille. Nüüd pole seda enam vaja teha, sest luup teeb peeneimagi kirja suureks ning hõlpsalt loetavaks" tutvustas ta uut võimalust.