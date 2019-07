Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Nurgakivipidu käib iga suurema ehituse juurde ja betooni valatakse siis silinder, kust peaks huvitavat teavet leidma tulevased põlved, kes maja lammutavad. Enamasti lähevad need silindrid lammutustööde käigus kaduma, kuid Türi põhikoolil õnnestus ajalooline kapsel üles leida. Eile tehti Türi vallavalitsuses silinder lahti ja selgus, mida pidasid ehitajad ja koolipere 1969. aasta 3. juulil niivõrd väärtuslikuks, et seda tuleviku inimestele näidata.

* Palju ettevõtteid kannatab aasta ringi tööjõupuuduse all, kuid eriti hulluks võib probleem muutuda suviti, kui oma töötajad puhkustele suunduvad. Enamasti aitavad hädast välja noored. Suvevaheajal on noortel hea võimalus ennast tööturul proovile panna, veidi raha teenida ja tuleviku tarbeks töökogemust saada.

* Alates teisest juulist on töötukassa igal teisipäeval olnud Paide keskväljakul väljas infotelgiga, kust on võimalik töötukassa kohta rohkem teavet saada. Karjäärinõustajad Pia Piirmets ja Eve Laur räägivad, et kahjuks seostavad inimesed töötukassat ainult töötusega. «Paljud tulevad töötukassasse ainult siis, kui neid on koondatud. Tegelikult võib meile tulla ka muul ajal. Pakume näiteks mitmeid koolitusi, millega inimene saab ennast arendada.»