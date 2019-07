Karjäärinõustajad Pia Piirmets ja Eve Laur räägivad, et kahjuks seostavad inimesed töötukassat ainult töötusega. «Paljud tulevad töötukassasse ainult siis, kui neid on koondatud. Tegelikult võib meile tulla ka muul ajal. Pakume näiteks mitmeid koolitusi, millega inimene saab ennast arendada.»

Mõte kolida linnapilti tuli suheldes teiste asutustega. «Oli vist nii, et Paide muusika- ja teatrimajast keegi pakkus välja, et oleks hea, kui me saaks rahvaga lähemalt kontakti astuda,» sõnas Piirmets.