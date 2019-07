Järvamaa supluskohtade vesi vastab nõuetele

Ametlikest supluskohtadest 27 asub mere ääres ja 27 neist on siseveekogud. Järvamaal on seitse avalikku supluskohta: Järva-Jaani, Paide, Türi ja Tarbja tehisjärved ning Matsimäe Pühajärv, Rava paisjärv ja Väinjärv. 2. juulil võetud proovid näitasid, et suplusvesi neis on nõuetele vastav.