Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* «Rünnakule!» kaigub üle Vargamäe heinamaa ehmatav hüüd. Heinasao tagant tormab välja kamp noori, kuid sellest ei tasu end ehmatada lasta – Paide teater teeb vaid tulevaseks etenduseks proove. Teater toob Vargamäel publiku ette suvelavastuse «Eesti jumalad», mis esietendub juba järgmisel nädalal.



* Paide Hillar Hanssoo põhikooli uude majja õppima asuvad lapsed ei pea 1. septembril minema tühjadesse klassiruumidesse. Paide linnavalitsuse sisustushange on lõppenud ning uue ja vana mööbli kolimine peaks algama augusti keskel.



* Sargverelastele tekitas mullu suurt pahameelt Paide linna otsus Sargvere mõisahoone maha müüa. Seni pole aga keegi mõisa vastu huvi üles näidanud ning hoone seisab juba mõnda aega tühjalt. Selle ümbruse seisukord muudab meele mõruks kohalikel, kelle meelest on linn oma asjad hooletusse jätnud.



* «Noortebänd» on Eesti suurim ja pikima ajalooga noortele muusikutele suunatud konkurss, mille poolfinaali pääses ka Järva-Jaani noortebänd Nömmi.



* Möödunud nädalavahetusel sõideti Lõuna-Eesti teedel Rally Estoniat, kus finišipoodiumini jõudsid ka kaks Järvamaa taustaga rallipaari. Mõlemad ekipaažid kulgesid rallil jõukohases tempos ennast ja masinaid lõhkumata.



* Kui eelmisel nädalavahetusel peeti Koerus vanavaralaata, kus nii mõnedki esemed leidsid uue kodu, siis kohalikel jagub kauplemislusti ka eelolevaks nädalavahetuseks. Esimest korda tuleb alevikus hoovimüügipäev.



* Üleeile avati Türi kultuurikeskuse kuntsigaleriis endise paidelase Eero Ijavoineni näitus „Ristpiste ja eesti maastikud“. Lisaks Ijavoineni omadele on kultuurikeskuses üles seatud ka kunstnik Kristjan Kalde tööd.