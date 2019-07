Paide linnameeskonnal on ees ülitähtis kohtumine Nõmme Kaljuga

Meeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko lisas omalt poolt mängu eelse kommentaari. "Õnnitleme Kaljut Meistrite liigas saavutatud suurepärase tulemuse eest! Tulles meie omavahelise kohtumise juurde, siis ma eeldan, et tuleb kõva ja kompromissitu võitlus. Meil ei ole midagi kaotada ja sellest tulenevalt ei ole ka pingeid. On sportlik viha, mis meid hoiab kerges ärevuses, aga see on selline mõnus õrritav ja positiivne tunne."