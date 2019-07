Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Konkursikomisjon valis Paide gümnaasiumi direktori ametikohale kuue kandidaadi seast praeguse Väätsa põhikooli direktori Margo Sootla. Sootla tunnistas, et teda valdavad kaks tunnet: kurbus Väätsa koolist lahkumise pärast ja põnevus uue töökoha pärast. Suuri lubadusi, mida ta kavatseb gümnaasiumis ellu viia, Sootla ei anna. Tema esimene soov on saada kooliperega kokku ning kuulata ära nende plaanid ja mõtted. «Ma usun, et head ideed on sealses meeskonnas olemas, peame hakkama neid lihtsalt ellu viima,» ütles ta.

* Eelmisel laupäeval ilmus Järva Teatajas lugu Türi Koidula 45 ja 47 naabrite piiritülist, mis tipnes jaanipäeval sellega, et keegi lõi piirivaia otsa musta värvi kassi. Seda artiklit luges ka naabruses elav Karpenderide pere. Nendele polnud see aga üksnes õõvastav juhtum. Karpenderide musta värvi kass Minni oli mõni päev varem kaduma läinud. Polnud kahtlustki, et võigas tegu pandi toime just nende pere lemmikuga. Kui pisarad olid kuivanud, ei tahtnud perekonda asja lihtsalt sinnapaika jätta, vaid teada saada, mis ikkagi seitsme aasta vanuse kassiga juhtus ja kas keegi selle eest ka vastutust kannab.

* Neljapäeval võis Paide turult osta kohalikest metsadest korjatud kukeseeni ja Lõuna-Eestist müügiks toodud mustikaid. Korilaste hinnangul suurt seene- ja marjauputust loodus veel ei paku, kuid päris tühja käega ei pea metsast ka ära tulema. Järva Teataja uuris viimastel nädalatel Järvamaa metsades ja rabades kolanud inimestelt, mida nad seal nägid ja kas saaki tasub jahtima minna ka neil, kes seda veel mingil põhjusel teinud pole.

* Järvamaal Tagametsas leidis sel nädalal aset skaudilaager «Ma saan hakkama», kuhu tuli kokku sadakond skauti üle Eesti. Laagri eesmärk oli õpetada noortele ellujäämisoskusi, kuid seda igas mõttes. Laagris peeti ühtviisi oluliseks ellujäämist nii looduses kui ka ühiskonnas ning seepärast käsitleti seal ka valimis- ja ettevõtlusteemasid.

* Türi elamuspark on töötanud juba kolm aastat. Tänavu suvel on vandaalid aga otsustanud selle ette võtta ja lõhkuda kohta, mida on siiani heaperemehelikult kogukonnale pakutud.

* Juunis naeratas loosiõnn Kirnast pärit tüdrukule Britt Päädamile. Facebooki loos tõi Järvamaale esimese Choppelectricu, käsitööna valminud hinnalise elektriratta. Jalgratas kannab nime Chopp­electric ning selle eelis võrreldes tavarattaga on see, et sõitja saab edasi liikumiseks kasutada mootori abi. Kui aga aku juhtub tühjaks saama, võib sellega edasi vändata nagu tavalise rattaga. Sellist sõiduvahendit saab endale soetada alates kahe tuhande euro eest.

* Eestimaa talud avavad sel nädalavahetusel taas oma uksed. Neile, kel puuduvad oma isiklikud maavanaemad-vanaisad, ent soov on vähemalt päevakski linna­džunglist põgeneda ja juurte juurde naasta, on avatud talude päev oodatud sündmus. Ning kel ühest päevast maaelu nautimisest, lehmade paitamisest ja parditibude imetlemisest või värske heina nuusutamisest väheks jääb, saab juba täna tuuri alustada. Mitmed talud teevad külastajatele uksed lahti kahel päeval.