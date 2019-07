Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Selgusid Järvamaa parimad palgamaksjad. Keskmine palk Järvamaal on laias laastus tuhat eurot, jäädes sellega Eesti keskmisele alla 300 euroga. Maksu- ja tolliamet avalikustas siinsete ettevõtete teise kvartali palgakulu, kust selgub, et paljud ettevõtted maksavad siin riigi keskmisest siiski tunduvalt kopsakamat palka.

* Vesine nina, kipitavad silmad ja nahalööve on kõige tavalisemad allergia sümptomid. Kui inimene arvab, et tal võib olla allergia, tuleb pöörduda perearsti poole. Internetist loetu põhjal ei maksa endale diagnoosi panna.

* Tavakohaselt võõrustab Jäneda juuli viimasel nädalavahetusel Eestimaa talupidajaid ja põllumehi ning maaelust lugupidavat linnarahvast, et veeta iidse mõisapargi puude all mõnusalt kaks üritusterohket suvepäeva. Ürituse korraldaja Enno Must ütles, et talupäevad said alguse aastal 1992 ja on seega ühe pikema traditsiooniga ning katkematult samas paigas aset leidev suurüritus Eestis.