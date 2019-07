Linnameeskond ootab rahvast jalgpalliõhtule

Paide linnameeskonna peatreener Vjatšeslav Zahovaiko ütles, et meeskonna liikmed ise ootavad ka seda mängu suure huviga. «Selle nädala ettevalmistus on hästi sujunud ja üldine meeleolu hea. Mängijad on jätkuvalt motiveeritud ja näljased. Suhtume igasse vastasesse lugupidavalt ja teame, et hea mängu tegemiseks peame oma moraali kõrgena hoidma,» rääkis ta kohtumise eel.