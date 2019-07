5000 aastat vana trend ei hääbu

Aknast välja vaadates saab aru, et käes on südasuvi. Soojad ilmad meelitavad inimesi veekogude äärde ja rannas näeb üha rohkem välkuvaid paljaid nabasid. Üha rohkem näeb ka päiksekiirtes veiklevaid kõrva- ja nabarõngaid ja nii mõnigi iluihaleja sätib end ilusalongi järjekorda, et omalegi naba- või mõni muu ilurõngas panna lasta. Ei takista seegi vanarahva uskumus, et juuli on mädakuu nagu augustki – haavad ei parane ära, vaid kipuvad pahaks minema.