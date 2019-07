Gümnaasiumi lõpuaktused on jäänud selja taha ning noorte tulevikuplaanid on muutunud selgemaks – kes läheb ülikooli, kes tööle, kes maailma avastama. Järva Teataja palus neljal äsja gümnaasiumi lõpetanud noorel rääkida, millise suuna on nende elu võtnud.