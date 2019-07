Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Märtsi lõpus kirjutas Järva Teataja haruldast ainevahetushäiret Sanfilippo sündroomi põdevast Rahel Riikast (4), kellele Eesti arstid pikka eluiga ei ennustanud. Väiketüdruku vanemad ei andnud aga alla ning asusid uurima ravivõimaluste kohta välismaal. Nüüd on Rahelil ravi seljataga ja tal on lootust paraneda.

* Kolmapäeva õhtul oli Vargamäel tänavusuvise teatritüki «Eesti jumalad» kontroll­etendus. Need, kes ootasid muuseumitarede juures mõne Tammsaare teose üks ühele ümberjutustust, said kindlasti üllatuse osaliseks, sest Paide teater rabas hoopis teistsuguse ja teatrikülastajat raputavama kogemusega.

* Neljapäeva ennelõunal võis kogenud Paide liikleja märgata, et Pärnu tänaval sõidavad autod tavapärasest aeglasemalt. Seda just Türi-poolses otsas ja need, kes linna sisenevad. Põhjus oli väga lihtne. Amservi autoteenindusest sadakond meetrit Türi poole oli üles seatud ajutine hoiatusmärk, mis andis teada, et seal mõõdetakse kiirust. Kes sellele märgile tähelepanu ei pööranud ja gaasipedaali vajutas, sai Amservi ees halva üllatuse osaliseks, sest tee äärde oli üles seatud mobiilne kiiruskaamera.

* Juuli keskel avati Järva vallas Simisalus mälestuspink loodusemehele ja Simisalu matkakodu rajajale Rein Arjukesele, kelle surmast möödus tänavu aasta.

* Juuli algul tekkis ehitusjäätmete hunnik linna servas asuva Ruubassaare tee lõppu. Veelgi kurvemaks teeb olukorra see, et prügi ladustati vaid kilomeetri kaugusel Paide jäätmejaamast. Paide linna keskkonna peaspetsialisti Tiina Kivilat teeb Ruubassaare tee lõpus olev ehitusjäätmete hunnik nõutuks. «Poleks ju keeruline viia see prügi natuke maad edasi,» lausus ta.

* Järvamaa motokrossi järelkasv sai eelmisel nädalavahetusel kodusel Kihli krossirajal võimaluse end Eesti eakaaslastega võrrelda ning hankida edasisteks treeninguteks vajalikke kogemusi ja indu.

* Gümnaasiumi lõpuaktused on jäänud selja taha ning noorte tulevikuplaanid on muutunud selgemaks – kes läheb ülikooli, kes tööle, kes maailma avastama. Järva Teataja palus neljal äsja gümnaasiumi lõpetanud noorel rääkida, millise suuna on nende elu võtnud.