Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* Möödunud õppeaastaga lõppes Järva tarbijate ühistu toitlustajapõli Paide Hammerbecki põhikoolis. Mitte sellepärast, et teenusega rahul ei oldaks, vaid seetõttu, et leping sai läbi. Sügisest valmistab Paide Hammerbecki põhikoolis koolilõunat AS Baltic Restaurants, kes teeb seda Daily kaubamärgi all.

* Paide naine kavatseb luua heategijate abiga Õunastopi peatused, kust inimesed saavad tasuta õunu võtta. Ettevõtmises on oodatud osalema kõik, eriti aga need, kes oma koduaia õuntele rakendust ei leia. Tallinna kerkivad peagi Õunastopi peatused, kus linnarahvast ootavad tasuta õunad. Idee eestvedajad ainult Tallinnaga endale piire aga ei sea. Enne esimeste peatuste avamist käivad läbirääkimised juba ka Paidesse Õunastopi peatuse loomisest.

* Viimastel nädalatel on Järvamaal alanud viljakoristus. Ilmad on olnud viljakasvuks soodsad – soojad, aga mitte liiga kuivad. Üks esimesi suuremaid põllumajandusettevõtteid, kes oma kombainid Tarbja lähedale vilja koristama saatis, oli Mäo põllumajandusühistu.

* Kui poodidesse tulid nutikassad, lootsid inimesed, et poeskäik läheb edaspidi libedamalt ja kuna osa kliente piiksutab ise oma kauba läbi, jäävad tavakassade järjekorrad lühemaks. Elu on näidanud, et mõnedes kauplustes on tavakassade järjekorrad aga sootuks kasvanud.

Poekülastaja Aili Varbe tunnistas, et läks hiljuti Selverisse sisseoste tegema, kuid kaupluse uksest ta palju kaugemale ei saanudki. Kui naine nägi, et töötab ainut üks tavakassa ja selle taga lookleb pikk järjekord, ei soovinud ta oma aega raisata ja otsustas sisseostud teisest poest teha.

Varbe selgitas, et diabeetikuna peab ta ennast kindla aja tagant süstima ja kartis, et poes võib sedavõrd aega minna, et ta ei jõuagi süstimise ajaks koju.

* Paides peetava seitsmenda arvamusfestivali juhtmõte on tulevik. Mitmes arutelus tuleb juttu meie planeedi väljakutsetest ning noortega peab kliimadialoogi president Kersti Kaljulaid. Festival hoiab läbivalt keskkonnasõbralikku joont, seda nii toitlustuse korraldamisel, ala ülesehitusel kui ka omatoodete puhul.