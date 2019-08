Kaks kolmandikku postipaki tellijatest deklareerib saadetise ise

„Kolmandatest riikidest postipaki tellimine on järsult hoogustunud ning koos sellega ka inimeste arv, kes puutuvad kokku meie teenustega. Seetõttu tegime kasutajatelt laekunud tagasisidet aluseks võttes postipaki deklareerimise e-teenusele uuenduskuuri, mis võimaldab kasutajatel ise oma pakk mugavalt deklareerida ja hoida seeläbi kokku teenustasude arvelt,“ ütles Riimaa. „Kuna kullerfirmade poolt küsitav minimaalne teenustasu ühe postipaki deklareerimise eest on 10 eurot, siis on juba ühe postipaki pealt kokku hoitav summa arvestatav,“ lisas ta.

Võrreldes e-teenuse eelmise versiooniga on muutunud see, et kauba andmete sisestamisel ei pea enam „Lisan“ nuppu vajutama. Kauba andmed salvestuvad automaatselt ja „Lisan“ nuppu peab kasutama siis, kui soovitakse järgmist kaupa lisada. Samuti on saatekulu lahter nähtav kohe kauba kohta info sisestamisel ning deklaratsioonide loendisse on lisatud PDF versiooni allalaadimise võimalus.