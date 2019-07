Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* «Veel paar-kolm aastat tagasi oli jõgi veetaimedest puhas, nüüd on ainult jõe keskel vaba vooluga riba ja mõned sügavamad forelliaugud lahti, kuid ilmselt kasvavad ka need järgnevatel aastatel kinni,» osutas harrastuskalastaja Taivo Kivimäe Esna jõe suudme lähistel kalasõpru murelikuks tegevale probleemile, mis surub kalad ülemjooksult alla. Eelmise aasta lõpul kõlanud optimistlikud noodid, et Sindi tammi avamine ning Pärnu jõel Jändjas ja Laupal kalarände tingimuste parandamine toob Pärnu jõe ülemjooksule ja selle harujõgedele tagasi ammused head ajad, kus jõed on jälle kala täis, pole seni tõeks saanud.

* Ligemale paarkümmend aastat Türil tegutsenud Eesti ringhäälingumuuseumis on palju raadioid, telereid ja muud tehnikat, mis ringhäälinguga kokku käib. Nagu muuseumis ikka, on need vanad asjad. Kriim siin ja mõlk seal. See on ka loomulik, sest need eksponaadid on oma töö juba aastakümneid tagasi ära teinud ja saabunud muuseumisse nii-öelda vanaduspõlve pidama. Nüüd jõudis muuseumisse esimest korda aga päris kasutamata eksponaat.

* Järva Teataja poole pöördus Türil Tallinna tänav 33 majas elav Margus Luik murega, et nende sotsiaalmaja pesemisvõimalused on alla igasugust arvestust. «See pole ainult minu mure. Kuna majas elab palju inimesi ja meil on ainult üks duširuum, kannatavad ka teised,» sõnas Luik.

* Vahetult enne arvamusfestivali peetakse Paides noorte eelarvamusfestivali. Noored hakkavad keskväljaku Ehedas Ruumis rääkima nii kliimapoliitikast kui ka vaenukõne kriminaliseerimisest. Arvamusfestivali eestvedaja Maiu Lauring ütles Järva Teatajale, et seekordne 3. augustil aset leidev noorte eelarvamusfestival tuleb sarnane eelmistega. Varasemalt on eelarvamusfestivale läbi viidud näiteks Narvas, Haap­salus ja Kagu-Eestis. Seekord otsustati aga Paide kasuks, kuna keskväljakul Eheda Ruumi alal on seda igati mugav korraldada.

* Väinjärve veepidu pakub mõnusat tegevust maal ja vees terve päeva jooksul, seda nii noortele kui ka vanadele. Väinjärve veepidu on traditsiooniline ettevõtmine, mida peetakse igal aastal Järvamaa suurima järve, Väinjärve kaldal. Algust tehakse juba varahommikul kalastusvõistlusega, sellele järgnevad sportlikud jõukatsumised. Kahel õhtul kütavad rahva kuumaks paljud tuntud artistid.

* Kevadel Saksamaal meistrite liiga etapil raskuste üle lati viskamises uue maailmarekordi püstitanud Aravete päästja Marko Remlik teeb endiselt rammumehena tegusid. Laupäeval võitis ta ära Serbias peetud etapi.