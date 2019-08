Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Lõõla jahtkonnas kestis 1. augustil alanud karujahihooaja esimene jaht täpselt ühe minuti. Kell 00.01 tabas täpne lask esimest kuuest Järvamaal küttida lubatud karust. Lõõla jahimehel Madis Reinpõllul oli karu sihikul juba pea tund enne jahihooaja algust ning tuli hinge kinni pidada, et päntajalg enne kella kukkumist minema ei kõnni.

* Kel soov endale Järvamaale korterit üürida, peab vaba pinda otsima kui nõela heinakuhjast. Üürikortereid lihtsalt pole. Järva Teataja uuris, kas lähiajal on mingitki lootust üürituru elavnemisele. Esmaspäeva ennelõunal kahest Eesti populaarsemast kinnisvaraportaalist, kv.ee-st ja city24.ee-st Paidesse üürikortereid otsides oli seis enam kui nukker. Paides pole praegu saada ühtegi üürikorterit.

* Tööinspektsioon saatis hiljuti veterinaar- ja toiduameti (VTA) Järvamaa keskusele märgukirja, kus asutust noomiti töötervishoiu ja tööohutuse nõuete eiramise pärast. Järvamaa keskuse juhataja Andrus Leisi ütlust mööda on probleem nüüdseks likvideeritud. Märgukiri saadeti VTA Järvamaa keskusele juuli viimasel päeval. Kirjas toodi välja, et tööinspektsiooni saabunud teabe järgi käideldakse Järvamaa keskuses Paide linnas Pärnu tänaval ohtlikke kemikaale, eirates töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid.

* Järvamaa elanikud tunnevad Valdo Prausti enamasti kui Väätsal asuva Eesti jalgrattamuuseumi loojat, kuid vähem teatakse tema huvi Eesti mõisate vastu. Neid on mees põhjalikult uurinud juba veerandsada aastat. Kuna selliste teadmistepagasiga inimesi on Eestis vähe, siis küllap seepärast tegigi kirjastus Regio just temale ettepaneku panna kaante vahele Eesti mõisate ajalugu.