Muinsuskaitseamet kutsub korraldama sündmust Euroopa muinsuskaitsepäevadel

12.-15. septembrini toimuvate Euroopa muinsuskaitsepäevade teemaks on “Kultuur ja meelelahutus”. Muinsuskaitsepäevadel on oodatud kaasa lööma muuseumid, raamatukogud, kinomajad, kohalikud seltsid ja kõik teised, kellel on soov tutvustada kultuuri või meelelahutusega seotud pärandit. Infot sündmuste kohta ootame 16. augustini.