See tähendab, et klubi seostab ennast veelgi tugevamalt Paide ja selle ajalooga. Ühtlasi tähendab see sedagi, et nüüd ja alati saadavad mängijaid platsile väikesed rüütlid. Atribuutika on veel valmimas, küll on valmis näiteks rüütlibuss.