Neljapäevase Järva Teataja tutvustus

* Täna avab Paide muusika- ja teatrimaja kohvik, mida rahvas tunneb kui kultuurikeskuse kohvikut, paarikuise pausi järel uuesti uksed. Nüüd kannab see uue pidaja käe all nime Teatrikohvik. Teatrikohvikut majandava Jaama Kohviku OÜ juhataja Priit Põder palub inimestel augustis neile liigkõrgeid lootusi veel mitte panna. «Esimesed nädalad töötame lühema lahtiolekuaja ja tagasihoidlikuma menüüga ning suuremat söögivalikut hakkame pakkuma 1. septembrist,» selgitas ta.

* Üks sõidusuund Paide linna Tallinna tänavast sai esimese asfaltkatte juba üle kuu aja tagasi. Teisipäeval algas sama töö teisel sõidusuunal, mis eile hommikuks oli ka tehtud. Seejärel võtsid tee-ehitajad ette mõlemale sõidusuunale pealmise kihi paigalduse. Paide linnamajandusosakonna juhataja Heigo Laaneoks selgitas, et kui ühe sõidusuuna asfaltimine võttis terve tööpäeva ja natuke lisaks, siis kahele sõidusuunale kulub kindlasti kaks tööpäeva. Seega, kui kõik läheb plaanipäraselt, on täna õhtuks sõidutee musta katte all.

* Järvamaa Arengu Partnerid on tellinud uue, poolteise minuti kestel Järvamaad tutvustava video, millesse mahub nii loodusvaateid kui ka muid atraktsioone. Järvamaa Arengu Partnerite konsultant Sille Pudel meenutas uue video tegemise mõttele tulekut. «Põhjanaabrite juures messil käies jäi silma, et meie video oli näiteks Itaalia ja Hispaaniaga võrreldes üpriski vana. Saime aru, et tuleks teha midagi nüüdisaegsemat,» lausus ta.

* Tunnustatud fotograaf Birgit Püve on püüdnud pildile Eesti inimesed ja paigad, millega illustreerida rahvastiku vähenemist, vananemist ning muutunud tööturgu ja selle vajadusi. Homme avab ta näituse Paide muusika- ja teatrimajas. Ehkki statistikaameti värskeima rahvastikuprognoosi järgi on rahvastiku kahanemine pidurdunud, esinevad maakonniti muutused isesuguselt. Keskmiselt väheneb Eesti rahvaarv aastaks 2045 ligikaudu 2,7 protsenti, samas Järva, Valga, Jõgeva ja Ida-Viru maakonnas kolmandiku jagu. Just rahvastikumuutustest ongi fotograaf Birgit Püve näitus «#kuidasmekestame» inspireeritud. Püve rändas kaameraga vabariigi 100. juubeliaastal mööda Eestit ringi ja jäädvustas, kuidas mõjutavad rahvastikumuutused juba praegu inimeste argielu.

* Tänavu vuravad arvamusfestivali hea kliima alal, aga ka mujal Paides põnevate ratastega ringi Prügikangelased Soomest – Antti Lahti ja Panu Varstala. Prügikoristuse kõrval pakuvad nad linlastele ka head muusikat.