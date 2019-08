Töötukassa uurib arvamusfestivalil, mida peavad tuleviku töötajad ja tööandjad oskama ning õpetab noortele, kuidas luua kontakte

Samal päeval toimub tuleviku inimese alal kell 13:00-14:30 arutelu: Järelejooksja või eesjooksja - kuidas arendada tulevikupädevusi? Räägitakse teemadel nagu milliste tulevikupädevustega inimesi vajab tuleviku töömaailm? Milliseid pädevusi on vaja töötajal endal arendada, et olla eesjooksja ja omaks mõtteviisi, et õppimine on äge, mitte kohustus. Kelle vastutus on arendada tulevikupädevusi? Töötaja enda või tööandja?