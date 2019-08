5 põhjust miks on lemmikloomade kiipimine ja registreerimine oluline

Vaatamata kiipimise ja registreerimise kohustusele mitmetes omavalitsustes, jõuab varjupaika ja teistesse loomi aitavatesse organisatsioonidesse endiselt väga palju loomi, kellel puudub kiip või kes ei ole registrisse kantud. „Põhjuseid miks loomaomanikud oma lemmikut ei kiibi ega registreeri on mitmeid - mõni leiab, et see ei ole vajalik, kuna tema loom ei käi väljas, mõni kardab, et kiibi abil saab teda jälgida, mõni arvab, et see on tema loomale ohtlik, mõnel kahjuks ongi oma loomast ükskõik. Kõik need põhjused on absurdsed, sest ükski neist ei vasta tõele ja loomulikult inimesel kellel on oma lemmikust ükskõik ei tohikski kodus looma olla, “ kommenteerib ELS-i otsese abistamise juht Margit Midro.