Arvamusfestivalil arutatakse, kuidas muuta Eestis antavat haridust veelgi paremaks

Haridusala arutelud lähtuvad ideest, et haridussüsteemi on vaja pidevalt arendada, sest just haridus on Eesti jätkusuutlikkuse tagajaks. Arutelud keskenduvad sellele, milline siht tuleks võtta, mida tuleks õppida, mida saame pakkuda ja kuidas kohaneda muutuva maailmaga. Eksperte, ametnike, poliitikuid ja haridustöötajaid kokku toov haridusala arutelude tulemusi kasutatakse Eesti haridus- ja teadusstrateegia „Tark ja Tegus Eesti 2035“ loomisel.