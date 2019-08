Elva ja Järva Vallavalitsuste heategevuslikud võistlused said eile meeleoluka punkti

Teisipäeva, 6. augusti õhtul võisteldi Aravetel võrkpallis ning siis tuli Elva Vallavalitsuse meeskonnal tunnistada Järva Vallavalitsuse meeskonna paremust. Järva Vallavalitsuse meeskond võitis kõik kolm geimi.

Heategevuslike võistluste eesmärk oli tuletada meelde Eesti Vähiliidu kampaaniat „Terve Eestiga vähi vastu!“ ning juhtida tähelepanu nende tänuväärsele tegevusele ja kutsuda üles inimesi tegema annetusi.

Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles, et vallale on oluline elanike tervis ning sealhulgas ka vähi ennetustegevuse toetamine ja info levitamine. „Soovime ka oma meeskonnaga olla aina sportlikumad ning sellest tekkiski idee võistelda korvpallis ja võrkpallis mõne teise vallavalitsuse meeskonnaga, et suunata tähelepanu sportimise ja oma tervisega tegelemise teemadele. Järva vallavalitsuse meeskond oli mõttega kohe päri,“ ütles Järveoja.

Järva vallavanem Rait Pihelgas sõnas, et antud ettevõtmine on eeskuju ehk ka teistele omavalitsustele, et aktiviseerida inimesi nii füüsiliselt kui ka vaimselt. „Kui Elva tegi meile ettepaneku võistlemiseks, ei kahelnud me hetkekski. Meeskond oli päri ja üheskoos alustasime ideede kogumisega. Leiame, et oluline ei ole võit, vaid tervislikud eluviisid, mis tagavad tervelt elatud aastad. Nende kahe mängu eesmärk on tuua pildile olulist sõnumit, mis võib aidata neid, kes abi vajavad. Samuti on oluline omavalitsuste ühine koostöö praegu ja ka tulevikus.“