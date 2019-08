Mishchenko viljeleb enamasti romantilist ja modernset muusikat ning on välja andnud ka CD-plaadi. «Orelit hakkasin õppima 80. aastate alguses. Siis tutvusin imelise õpetaja Yuri ­Semyonoviga, kes mõjutas mind muusikuna väga ja tänu temale olen praegu see, kes ma olen,» ütles ta.

See pole sugugi Mishchenko esimene esinemine Eestis. «Olen mitmel korral esinenud ­Tallinnas. Eelmine kord oli alles juulis ja järgmine kord on tuleva aasta jaanuaris. Kõik esinemised on olnud kas Kaarli või Püha Vaimu kirikus,» täpsustas ta.