Laupäevase Järva Teataja tutvustus

* Seitsmenda Paide arvamusfestivali juhtmõte on tulevik. Samas kerkis juba enne festivali algust üles küsimus festivali enda tuleviku kohta. Siit-sealt on kostnud skeptilisi mõtteid, kas arvamusfestivali aeg pole mitte ümber saanud või vajaks see ehk uuenduskuuri. Arvamusfestivali eestvedaja Maiu Lauring ütles, et spekulatsioonid festivali hääbumisest talle väga hinge ei lõika. Tema meelest on festival juba aastaid suutnud kokku tuua inimesi kogukondadest üle Eesti.

* «Sinu poeg Siim Paavle siin! Sulle ei meeldi see, mis ma nüüd ütlen... Meil oli siin väike intsident, aga minuga on kõik korras,» vuristas tundmatult numbrilt helistanud Mali missioonil teeniv poeg ja lõpetas kõne enne, kui kuuldu ema Siljale õieti kohalegi jõudis.

Oli 22. juuli õhtu, siinse aja järgi kell 21.11.

Samal õhtul pisut varem, kell 21.03, hakkas Järva-Jaani lähistel Kagaveres telefon kordamööda helisema Ereli Laupal ja tema abikaasal Ainil. Mõlemad kõhklesid pikki minuteid tundmatut numbrilt tehtud kõnele vastata, kuni Ereli nõudlikule helistajale järele andis.

Hetk enne vastamist käis tal peast läbi mõte, et äkki helistataksegi SEALT ja helistaja polegi poeg Enno.

Tal oli juba terve viimane kuu hingesopis kripeldanud, et kolm kuud poja missioonist on kulgenud õnnelikult, aga mis saab siis, kui õnn pöördub? «Võta asja rahulikult,» ütles Ennoks osutunud helistaja emale. «Minuga on kõik korras, meil juhtus intsident, ära muretse, käed-jalad on otsas, hiljem räägime!»

* September läheneb iga päevaga ja koolidel tuleb leida puuduvad õpetajad. Kui tavaliselt on õpetajatega hädas maakoolid, siis seekord on augusti alguse seisuga neid puudu pigem linnakoolides.

* Üleilmne jalgpallurite arengut jälgiv lehekülg transfermarkt.com on koos oma ala spetsialistidega andnud kõikidele jalgpalluritele nende mänguoskuste järgi rahalise väärtuse. Samuti on hinnatud klubide väärtusi. Lehekülje andmeil on Paide linnameeskonna väärtus üle kahe miljoni euro. Kõige hinnalisem mängija on nende arvutuste järgi väärt 200 000 eurot.

* Koduõllehuvilisest IT-spetsialist Janek Marrandi (47) näitab oma Türi vallas asuvas kodutalus, et tänapäeval saab märjukest valmistada ka moodsalt: sülearvuti laua peal lahti ja rakendusega nutitelefon piiksudega märku andmas.