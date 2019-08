EMV külgkorvide liider Tanel Kõiv: “Aravetel jagub pingutamist stardist lõpuni välja”

Hetkel juhib külgvankrite edetabelit 142 punktiga Läti litsentsi all võistlev ekipaaž Janis Daiders ja Tanel Kõiv. Nende järel kohe kuue punktise vahega Markus Normak ja Karl Albert Kasesalu ning seejärel 130 punktiga Igor Rodionov ja Maurice Lina. “Lihtsat pole siin midagi, aga Eesti meistrivõistlustel läheb ühe sõidu tulemus punktiskoorist maha, seega kõige hullem seis ei ole ja natuke veel reservi on,” kommenteeris punktiseisu Daidersi korvis võistlev eestlane Tanel Kõiv. Tema sõnul tuleb laupäeval tublisti pingutada. “Maailma meistrivõistlustel osalev Kert Varik tuleb ju ka sõitma ja suure tõenäosusega võtab magusad punktid tema, Rodionov sõidab kiiresti ja Gordejev on seal alati trennis käinud. Sellel rajal on kiired hood ja väikesed vahed, pingutamist jagub stardist lõpuni välja,” kirjeldas Kõiv.

Aravete krossirada on Kõivu sõnul hea lihtne rada, kus midagi keerulist ei ole. “Üldjuhul on see hästi ette valmistatud ja kui on quadide-korvide päev, püsib rada isegi paremini, sest ei teki soolode pidurdusjälgi ja auke,” arvas Kõiv.

Quad Open klassis hoiab 172 punktiga kindlalt liidripositsiooni kahekordne Euroopa meister Kevin Saar, kes ka Aravetele oma sõidumeisterlikkust näitama tuleb. “Loodan, et ilm on hea ja saaks kuivaga sõidetud. Eks ma pean homme ikka pingutama, sest viimane etapp jääb mul vahele - see kattub Euroopa meistrivõistlustega,” sõnas Kevin Saar. “Pean saama maksimumpunktid!” ütles ta. Teisel kohal olev lätlane sõidab samuti Euroopa meistrivõistlustel, nii et temalgi jääb viimane sõit vahele. Saar lisas, et Aravete rada läheb lõpuks tema jaoks sobivalt auku, mis talle meeldib.

Teisel positsioonil on 142 punktiga lätlane Valerijs Kuzmins ja kolmandal kohal 123 punktiga Martin Filatov. Kuna Martin ise valmistus laupäevasteks võistlusteks ning oli jalgrattaga trennis, kommenteeris tema isa Mati Filatov, et Aravete rada on quadidele väga sobilik ning poeg eelistab kiireid radu ja suuri hüppeid. “Suurim konkurent on talle Priit Järvloo ja nende vahel homme ilmselt saab võiduajamist näha,” arvas Filatov.

Laupäeval algavad Aravete krossirajal esimesed stardid kell 11.30 ja pealtvaatajatel on oodata võimsat sportlikku vaatemängu.