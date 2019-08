Neljapäeval said paidelased näha, kuidas Paide muusika- ja teatrimaja parkla täitus 500 tonni liivaga.

Liivakoorma põhjus on nädalavahetusel siin korraldatavad Eesti meistrivõistlused rannavolles, mis on selle suve karikasarja kõrgpunkt. Laupäeval ja pühapäeval on võimalik kohalikest mängijatest kaasa elada Virko Vantsile ja tema paarilisele Martti Roosenblattile.