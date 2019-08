Teisipäevase Järva Teataja tutvustus

* «Kas peseme enne bussi puhtaks ka?» küsib Järva-Jaani vanatehnika varjupaiga peremees Tuve Kärner esmalt telefonitsi kõnes Järva Teataja toimetusse, nagu on küsinud juba paljudelt oma kaaslastelt. «Ei, jäägu nii!» saab ta vastuseks. Sammal on ju ehe ja vanale masinale ehteks. Vähemalt pildistamiseni.

Ilmselgelt peab see üks eriline masin olema, sest jutt ei käi mitte paarist tolmusest päevast, vaid aastate ja aastate jooksul kogunenud mustuse ja samblakihi eemaldamisest kinobussilt Avia A31.

See buss on varjupaiga kollektsiooni üks viimaseid tulijaid. Filmilindifestivali tehnikapärl. Aastaid kinomehhaanikuna leiba teeninud Vello Kolnes meenutas, et kuuldused sellest bussist jõudsid tema ja varjupaiga peremehe Tuve Kärneri kõrvu aastaid tagasi. Masin veetis pensionipõlve Põlvamaal. Pooleldi maasse vajujuna. Ühe suure puu all.

See Avia buss on endine sihtotstarbeline helivõimendusfurgoon, mis on hilisemal ajal varustatud kinoaparatuuriga. Kolnes täpsustas, et 1988. aasta masinasse paigaldatud kinotehnika on päris vana, pärit 1960-70ndatest.

* Järvamaal tegutseb seitse vabatahtlikku päästekomandot, neist Kabalas on päästjate puudus tekitanud olukorra, mis paneb komando tegevuse küsimärgi alla. Türi vabatahtliku tuletõrjeühingu eestvedaja Meelis Välimäe sõnas, et Kabala komandos on vabatahtlikke nappinud juba aastaid. Praegu tegutseb Kabalas vaid üks vabatahtlik. «Vabatahtlike hulk sõltub muidugi külaelanike arvust. Kabala on aga väike küla ja mehed käivad kaugele tööle. Seal võiks olla kindel punt inimesi, kes väljakutse korral oskaksid alarmsõidukiga reageerida,» lausus ta.

* Keskkonnaamet tahab võtta Järvamaal kaitse alla kaheksa looduse üksikobjekti ja määrata neile piiranguvööndi. Samu objekte on tahetud kaitse alla võtta juba aastaid tagasi, kuid siis jäi menetlus seisma.

* Coop Pank avas mais uue teenuse: sularaha sissemaksete võimaluse Coopi kaupluste kassades. Praegu on teenus avatud kõigi 44 Järva tarbijate ühistu Coopi kaupluse kassades. Varem on Paide Maksimarketis olnud teenuse vastu suur huvi. Coop Panga Ida- ja Kesk-Eesti piirkonna juhi Tiina Tangi selgitusel on sularaha väljavõtt näidanud, et Paide Maksimarketi kliendid on selle hästi vastu võtnud, ja usume, et raha sissemaksed muutuvad sama populaarseks,” lausus ta. “Kui meie teenused Paidesse jõudsid, tundsid inimesed nende vastu kohe huvi ja kasutuselevõtuga aega ei raisanud.”

* Türi Püha Martini kiriku torni krohvkate on muret valmistanud juba paari aastakümne jagu, sest hoolimata korduvatest korrastustest pole krohvikiht pidama jäänud, vaid tükkhaaval alla pudenenud. Sel suvel mähkus torn jälle ehitustellingutesse ja -kilesse ning algasid järjekordsed taastustööd. OÜ Silur mehed alustasid kiriku juures töid suve hakul. Praegu on torni esiküljelt lahtine krohv eemaldatud ja päev-päevalt kattub see uue, loodetavasti ka kauakestva krohvikihiga.