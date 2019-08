Järvamaa orienteerumispäevakute hooaeg jätkus Vanaõuel

Paul Poopuu orienteerumisklubist JOKA ütles, et seekordse orienteerumispäevaku rajad planeerisid ja kogu korralduse tagasid Artur Soo, Ülo Vainura ja Enn Aedna. Orienteerumiseks said osalejatel valida omale sobiva tasemega raja nelja erineva pikkuse ja raskusastmega raja vahel. Võistlusklasside parimateks olid Alar Viitmaa OK Lehola, Mariliis Aren, Raido Aren, Ester Marjapuu Türi, Raiko Alliksaar ja Anna-Liisa Leiten Ambla SK, Maarius Kotsulim Türi Spordikool, Raul Laas Paide, Andi Linn Viljandi.