Levimas on järjekordne petukirjade laine

Mitu ettevõtet on RIA-le teada andnud, et nende personalitöötajad on saanud justkui kolleegi isiklikult e-postilt kirja, milles kolleeg palub muuta palga väljamaksmiseks oma arvelduskonto numbrit.

"Kahjusaajate kohta meil praegu infot ei ole, aga teame, et kirjad on läbi läinud ja õnneks pole veel ülekandeid tehtud. Kas keegi on kuskil õnge läinud, seda ei tea, sest need on üsna värsked asjad," ütles Uldrich.